Новости

За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли 9 человек

Читайте также:

Кинотеатры Иркутской области получили федеральную поддержку
28 января 2021
В Москве закрылась треть всего общепита
28 января 2021

Общее число летальных случаев с начала пандемии составляет 1 638.

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 28 января. Согласно им, за прошедшие сутки в области зафиксировали 265 случаев COVID-19 общее число заболевших – 48 140.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Москве закрылась треть всего общепита
С начала пандемии в Бурятии коронавирусом заболели более 30 тыс. человек
За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли 9 человек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании