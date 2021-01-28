За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли 9 человек

Общее число летальных случаев с начала пандемии составляет 1 638.

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 28 января. Согласно им, за прошедшие сутки в области зафиксировали 265 случаев COVID-19 общее число заболевших – 48 140.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.