В 2020 году клиенты Сбера вложили в коммерческую недвижимость 15,6 млрд рублей

В 2020 году клиенты Сбера вложили в закрытые паевые инвестиционные фонды Сбер Управление Активами 15,6 млрд рублей. Это ровно половина от того, что было вложено за все предыдущие годы. В результате стоимость чистых активов закрытых фондов компании достигла 47 млрд рублей.

Несмотря на сложности в экономике, качественная коммерческая недвижимость продолжает пользоваться высоким спросом у россиян. Вложения в неё растут: 15,6 млрд в 2020-м против 15 млрд годом ранее. Мы уже давно предлагаем клиентам качественные объекты коммерческой недвижимости, и события прошлого года подстегнули интерес к ней. Наши фонды за последние три года показали доходность 9–14% годовых, так что коммерческая недвижимость — один из немногих вариантов долгосрочного сохранения капитала в условиях высокой неопределённости. В 2020 году мы нарастили стоимость чистых активов закрытых фондов под управлением Сбер Управление Активами до 47 млрд рублей, а по итогам 2021 года планируем увеличить эту сумму до 100 млрд рублей.

Екатерина Черных

Директор по бизнесу Сбер Управление Активами

В 2020 году Сбер Управление Активами выплатил пайщикам своих фондов, инвестирующих в недвижимость, свыше 2,7 млрд рублей инвестиционного дохода.

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ) — это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Такие фонды дают инвесторам возможность зарабатывать на регулярных арендных выплатах и защищают их вложения от инфляции.

В 2020 году Сбер Управление Активами закрыл одни из крупнейших в стране сделки на рынке коммерческой недвижимости.

ООО «Даймонд Холл», на балансе которого находится бизнес-центр «Даймонд Холл» (Diamond Hall), вошло в состав активов ЗПИФ под управлением Сбер Управление Активами. Бизнес-центр класса А расположен в Центральном административном округе Москвы, его арендные площади заполнены на 100%.

Также в состав фонда вошёл ультрасовременный логистический парк «PNK Парк Вешки», в котором находится двухэтажный мультитемпературный распределительный центр площадью 108 000 кв. м. Арендатор здания — сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл».

АО «Сбер Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12.09.1996. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбер Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ) и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефону: +7 (495) 258-05-34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ.