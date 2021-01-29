Рубль опять выше 76. Что дальше?

Российский рубль накануне растерял завоевания двух месяцев, достигая в моменте 76,5 за доллар США.

Цены на нефть удерживаются выше $55 по Brent. С одной стороны, на товарный рынок давит оживление в американском долларе из-за фискальной паузы, с другой — резкое падение запасов сырья у крупнейших мировых потребителей ресурсов. Устойчивость рынка энергоносителей, считают аналитики, пока удерживает нацвалюты стран-экспортеров сырья от более сильного падения.

Настроения инвесторов на финансовых рынках остаются подавленными на фоне отсутствия консенсуса законодателей Штатов по фискальному пакету, а также перекупленности фондовых инструментов. Потенциал дальнейшего спуска индексов все еще сохраняется.

– Сегодня риски на валютном рынке возросли. Распродажи на рынках акций приведут к ухудшению сентимента и на валютных площадках. Лишь в случае закрепления над отметкой 76, можно будет наблюдать временный рост девальвационных ожиданий в рубле и импульсивные покупки инвалют, – подчеркивают в своем обзоре аналитики БКС.