Деловая среда: c 8 февраля стартует проект «Школа регионов»

В период с 8 февраля по 4 марта 2021 года Сбербанк в Иркутской области реализует Проект Деловой среды «Школа регионов». Специально для предпринимателей Приангарья будет проведен цикл онлайн-лекций с участием ведущих экспертов бизнес-сообщества России.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Для региона предложена программа «Академия провалов». Все лекции будут основаны на реальных кейсах, где спикеры разберут ошибки предпринимателей и, что очень важно, помогут найти правильные решения. Мы регулярно информируем бизнес-сообщество территорий обо всех законодательных нововведениях, о новых финансовых и нефинансовых инструментах поддержки предпринимательства от Сбера и его экосистемы. Проект Деловой среды –часть такой информационной работы, но с практическим уклоном».

Проект «Академия провалов» от Деловой среды предусматривает реализацию конкретной обучающей цели для слушателей - научить их:

- выявлять узкие зоны бизнеса. Предприниматели узнают, какие риски есть в их нише, научатся видеть ошибки на ранних этапах и исправлять их;

- понимать потребности клиента: генерировать клиентоориентированные идеи, тестировать их и внедрять в бизнес-процессы;

- работать с командой. Понимать, как мотивировать и вдохновлять людей; эффективно управлять персоналом и привлекать в компанию сильные кадры;

- масштабировать бизнес. Понимать, как на старте закладывать в проект возможности для эффективного масштабирования, просчитывать риски и выбирать оптимальную модель роста.

Спикерами курса заявлены: Голещихин Николай, собственник бизнесов IT-агентство «EventApp», Консалтинговая компания «ДиректАктив», Консалтинговая группа «Преимущество», автор более 20 технологий и методик в сфере менеджмента и маркетинга, преподаватель «Сколково», программы MBA; Бочарова Анна - организационный консультант, практик в области организации продаж и развитии бизнеса компаний; эксперт по диверсификации бизнеса, автор бестселлера: «Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть»;Зубарев Константин - индивидуальный предприниматель с 10-летним стажем в 5 видах бизнеса, основатель агентства делового Ивента «ZubarevEvent», эксперт в области событийного маркетинга, организатор более 500 деловых мероприятий и др.

Подробно узнать о программе проекта Деловая среда «Академия провалов», а также - зарегистрироваться для участия , предприниматели Иркутской области могут по ссылке https://my.dasreda.ru/biz38_akademia