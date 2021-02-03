Число инвесторов увеличивается, и они молодеют

В 2020 году количество открытых в Сбербанке брокерских счетов выросло в 2,6 раза и составляет на начало 2021 года более 3 млн. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось почти в 2 раза и превысило 1,6 млн, что является лучшим результатом на рынке. Активы на брокерских счетах возросли на 41%, на ИИС — на 103% за год.

Кто инвестирует?

Сбербанк наблюдает значимые изменения в клиентской аудитории. Инвесторы становятся моложе. Возраст самой крупной группы инвесторов-мужчин, обсуживающихся в Сбербанке, составляет от 18 до 33 лет, причём число таких клиентов увеличилось по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. Число женщин-инвесторов в возрасте от 18 до 37 лет выросло в 7 раз.

Всего же среди клиентов Сбербанка доля мужчин-инвесторов составляет 56%, доля женщин — 44%.

В какие бумаги вкладываются?

На первом месте в портфелях как мужчин, так и женщин находятся облигации (36,9% и 37% соответственно). Популярны также акции — 28,6% и 23,3% соответственно. В 2020 году клиенты Сбербанка в первую очередь совершали сделки с акциями Сбербанка, Газпрома и «Лукойла» среди российских эмитентов, а также Tesla, Apple и Boeing — среди зарубежных эмитентов (топ-3 по объёму торгов среди клиентов на Московской Бирже).

Напомним, что в 2020 году Московская Биржа предоставила возможность торговать иностранными акциями в рублях. Сбербанк является лидером по этим операциям: с августа прошлого года торговый оборот данными инструментами вырос в 9 раз.

Портфели молодых клиентов Сбербанка являются более рискованными — в них высокую долю занимают акции. Больше всего таких ценных бумаг — в портфелях инвесторов в возрасте от 26 до 35 лет (41,1%), примерно такое же количество держат инвесторы в возрасте от 18 до 25 лет (39,8%). Меньше всего акций у инвесторов в возрасте от 56 лет (20,4%).

В целом же портфели клиентов Сбербанка достаточно консервативные — все они содержат большую долю облигаций. Благодаря этому инвесторам удалось избежать значительной просадки вложений во время обвала фондового рынка весной 2020 года. Индекс МосБиржи просел в этот промежуток времени на 30%, средняя доходность по портфелям клиентов Сбербанка за первый квартал 2020-го составила - 6%.

Владимир Яровой, и. о. директора Департамента глобальных рынков Сбербанка: