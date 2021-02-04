Хоккейный матч с участием мировых звезд пройдет 8 марта на Байкале

8 марта в поселке Большое Голоустное пройдет хоккейный матч с участием звезд мирового уровня. Провести игру предложил легендарный советский хоккеист, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.

В Правительстве Иркутской области состоялось совещание под руководством Губернатора Игоря Кобзева по организации и проведению хоккейного матча на льду Байкала.

– Это не просто матч, а большое событие для всех. Вячеслав Фетисов организует подобные игры по всему миру, чтобы объединить разных людей в деле защиты планеты. Проект называется «Последняя игра» и официально поддержан ООН. Мы должны использовать такую прекрасную возможность, чтобы заявить о себе на весь мир, привлечь внимание к проблемам Байкала, - сказал Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, что 2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала, и хоккейный матч с участием звезд может стать одним из его мероприятий.

На совещании обсудили организационные вопросы, связанные непосредственно с игрой, а также размещением гостей и безопасностью зрителей и участников матча. Требуется проработать и культурную программу.

Во время визита в Иркутскую область Вячеслава Фетисова планируется провести не только матч на льду Байкала, но и спортивные мастер-классы для детей и мероприятия экологической направленности.