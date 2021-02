В России скоро будет 10 млн брокерских счетов

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тыс. человек и достигло 9,4 млн.

В январе 2021 года активность частных инвесторов на бирже была рекордной: сделки совершали 1,5 млн человек по сравнению с 425 тыс. человек в январе 2020 года. Частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 28,5 млрд руб., в облигации – 50 млрд руб., в биржевые фонды – 14,3 млрд руб. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в январе 2021 года составила 41%, в объеме торгов облигациями – 17,4%, на спот-рынке валюты – 14,3%, на срочном рынке – 44,3%. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 85% – приходилась на корпоративные облигации, 9% – на государственные облигации (8,7% составили ОФЗ и 0,3% – региональные облигации), 6% – на еврооблигации.

По итогам января в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (19%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (14,2% и 8% соответственно), акции «Норникеля» (11,6%), «ЛУКОЙЛа» (9,7%) и «Аэрофлота» (8,8%), ценные бумаги Mail.ru Group (8,1%) и Yandex (7,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7%) и акции «Банка ВТБ» (6,2%). Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Alibaba Group Holding LTD (20,7%), Tesla Inc. (19,6%), Apple (13,2%), Boeing (10,2%), Pfizer Inc. (9,6%), Amazon (6%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,6%), Facebook Inc. (5,3%), Intel (5,3%) и AT&T Inc. (4,5%).

Банк России, резко снизив ключевую ставку, почти обнулил ставки по вкладам, загнав российский средний класс на Мосбиржу. В принципе, это было бы неплохо, если бы не уязвимость инвестиций россиян в акции перед санкциями Запада. Идеальная санкционная мишень, чтобы бить. А вот экономика говорит в пользу роста – ожидаемый рост цен на сырье, хорошая макроэкономика и главное привлекательная дивидендная доходность. Что перевесит – экономика или политика – покажет время.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»