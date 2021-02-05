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На Иркутской ГЭС компании En+ Group успешно демонтировали рабочее колесо гидроагрегата №1

En+ Group в рамках программы модернизации «Новая энергия» завершила демонтаж рабочего колеса гидроагрегата №1 на Иркутской ГЭС, сообщают в компании.  

В течение двух месяцев сотрудники ГЭС и представители подрядных организаций осуществляли подготовку станции и оборудования к демонтажу колеса весом в 248 тонн - сложной комплексной операции, которая требует от специалистов высокого мастерства, особой точности и внимательности. На место отработавшего оборудования будет установлено новое рабочее колесо, отвечающее всем современным техническим требованиям, что позволит увеличится надёжность и коэффициент полезного действия оборудования станции. 

Напомним, что в ноябре на Иркутскую ГЭС была доставлена первую часть крупных деталей для замены гидроагрегата №1: вал будущей турбины, корпус рабочего колеса и шесть лопастей. Все детали изготовлены на заводе АО «Тяжмаш» (Сызрань) по спецзаказу EnGroup 

Это уже второй гидроагрегат, который компания «EnGroup» обновляет на Иркутской ГЭС в рамках программы модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия». Всего по программе модернизации до 2023 года на Иркутской ГЭС будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт·ч., а также усилить безопасность и безаварийность работы станции.  

Руководитель энергетического бизнеса EnGroup Михаил Хардиков: 

– Гидроэлектростанции – это ключевой элемент стабильности всей объединённой энергосистемы Сибири. Их модернизация важна не только для поддержания безопасного технического состояния, но и для повышения эффективности работы. Реализация программы модернизации сибирских ГЭС EnGroup в долгосрочной перспективе позволит обеспечить одни из лучших в отрасли показатели эффективности наших гидроэлектростанций. Этот проект имеет и экологическую составляющую, наглядно демонстрирующую важность внедрения современных технологий в производстве электроэнергии. 

Комплексная программа модернизации сибирских гидроэлектростанций EnGroup «Новая энергия» реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в EnGroup (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» — ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий EnGroup стоимостью 21 млрд руб., начатый по предложению основателя компании Олега Дерипаскив 2007 году. Программа позволит повысить коэффициент полезного действия оборудования, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции EnGroup, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВтч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе, что положительно отразится на экологии сибирских регионов. В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Программа рассчитана до 2046 года 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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