На Иркутской ГЭС компании En+ Group успешно демонтировали рабочее колесо гидроагрегата №1

En+ Group в рамках программы модернизации «Новая энергия» завершила демонтаж рабочего колеса гидроагрегата №1 на Иркутской ГЭС, сообщают в компании.

В течение двух месяцев сотрудники ГЭС и представители подрядных организаций осуществляли подготовку станции и оборудования к демонтажу колеса весом в 248 тонн - сложной комплексной операции, которая требует от специалистов высокого мастерства, особой точности и внимательности. На место отработавшего оборудования будет установлено новое рабочее колесо, отвечающее всем современным техническим требованиям, что позволит увеличится надёжность и коэффициент полезного действия оборудования станции.

Напомним, что в ноябре на Иркутскую ГЭС была доставлена первую часть крупных деталей для замены гидроагрегата №1: вал будущей турбины, корпус рабочего колеса и шесть лопастей. Все детали изготовлены на заводе АО «Тяжмаш» (Сызрань) по спецзаказу En+ Group.

Это уже второй гидроагрегат, который компания «En+ Group» обновляет на Иркутской ГЭС в рамках программы модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия». Всего по программе модернизации до 2023 года на Иркутской ГЭС будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт·ч., а также усилить безопасность и безаварийность работы станции.

Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков:

– Гидроэлектростанции – это ключевой элемент стабильности всей объединённой энергосистемы Сибири. Их модернизация важна не только для поддержания безопасного технического состояния, но и для повышения эффективности работы. Реализация программы модернизации сибирских ГЭС En+ Group в долгосрочной перспективе позволит обеспечить одни из лучших в отрасли показатели эффективности наших гидроэлектростанций. Этот проект имеет и экологическую составляющую, наглядно демонстрирующую важность внедрения современных технологий в производстве электроэнергии.

Комплексная программа модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» — ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group стоимостью 21 млрд руб., начатый по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году. Программа позволит повысить коэффициент полезного действия оборудования, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе, что положительно отразится на экологии сибирских регионов. В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Программа рассчитана до 2046 года.