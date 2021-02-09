Заполняемость театров Иркутской области увеличили до 50%

Также в регионе возобновлена работа вузов и учреждений дополнительного образования. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова во время прямого эфира.

– Смягчение «коронавирусных» ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки в Иркутской области, – говорит Вобликова.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области театры были закрыты 18 марта 2020 года. Зрители не возвращали билеты на отмененные спектакли. После того, как театры сформируют афиши, зрителям необходимо будет обратиться в кассы и получить новые билеты.