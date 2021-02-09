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Заполняемость театров Иркутской области увеличили до 50%

Также в регионе возобновлена работа вузов и учреждений дополнительного образования. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова во время прямого эфира.

– Смягчение «коронавирусных» ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки в Иркутской области, – говорит Вобликова.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области театры были закрыты 18 марта 2020 года. Зрители не возвращали билеты на отмененные спектакли. После того, как театры сформируют афиши, зрителям необходимо будет обратиться в кассы и получить новые билеты.  

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
За прошедшие сутки в Иркутской области коронавирусом заразились 254 человека
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