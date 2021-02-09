En+ совместно с ХК «Байкал-Энергия» открыли детский хоккейный корт в Иркутске

Компания En+ Group совместно с хоккейным клубом «Байкал-Энергия» в рамках программы по развитию детского спорта провели торжественное открытие подшефного корта на базе Центра образования №47 г. Иркутска.

Хоккеисты основной команды в полном составе провели мастер-класс для детей, сыграли с ними товарищеский матч и провели автограф-сессию. По итогам генеральный спонсор «Байкал-Энергии», компания En+ Group, подарила юным спортсменам спортинвентарь, экипировку и атрибутику с логотипом команды.

En+ Group, как генеральный спонсор хоккейной команды, регулярно проводит в Иркутске мероприятия по поддержке подшефных кортов «Байкал-Энергии». В прошлом сезоне был обновлён корт в микрорайоне Университетский, там смонтировали освещение и оборудовали теплую раздевалку. В этом сезоне увеличено количество хоккейных площадок в городе и открыт подшефный корт в микрорайоне Солнечный. В ближайших планах – открытие еще одной хоккейной площадки в Свердловском районе. На пяти подшефных хоккейных кортах под руководством опытных тренеров постоянно бесплатно занимаются более 130 детей. У воспитанников любительского хоккея появляется перспектива пополнить команды различных возрастных групп детской школы «Байкал-Энергия» по хоккею с мячом.

Детские команды «Байкал-Энергии» уже являются участниками различных соревнований регионального и всероссийского уровня. Самые талантливые юные спортсмены имеют шанс попасть в команду «Байкал-Энергия» Высшей лиги и Суперлиги. Один из таких примеров - Николай Иващенко, игрок действующего состава команды Суперлиги, член сборной России и уже чемпион мира.

Евгений Хвалько, главный тренер команды «Байкал-Энергия»:

Евгений Хвалько, главный тренер команды «Байкал-Энергия»

– Общение игроков Суперлиги с подрастающим поколением – это очень хороший восстановительный процесс для наших игроков и эмоциональная разрядка после тяжелых матчей.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group

«Поддержка хоккейного клуба «Байкал-Энергия» со стороны компании En+ Group долгосрочная и длится более 15 лет, в течение которых мы отвечаем за развитие главной команды Иркутской области. При этом одной из важных задач En+ Group ставит воспитание и подготовку юных спортсменов. Воспитанники групп, занимающиеся на подшефных кортах, имеют возможности для дальнейшего роста в большом спорте».

Инициатором поддержки хоккея с мячом и развития Клуба стал основатель En+ Group Олег Дерипаска. Иркутский хоккейный клуб – это самый крупных социальный спортивный проект En+ Group для Иркутской области.