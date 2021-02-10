В Приангарье названа лучшая станция техобслуживания

В ФКУ Упрдор «Прибайкалье» определили лучшую* станцию техобслуживания среди объектов сервиса Иркутской области. Она выбирается в результате конкурса среди владельцев мотелей, гостиниц, станций технического обслуживания, автозаправочных станций, пунктов питания, торговли, придорожных кафе и других объектов сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.

Больше всего баллов в номинации «Лучшая станция технического обслуживания автомобильного транспорта» набрала СТО – Автобан, расположенная на 1863+700 (справа) федеральной автодороги Р-255 Сибирь. Кроме того, в ФКУ Упрдор Прибайкалье отметили высокий уровень организации придорожного кафе «Каретный двор», расположенного на 71-72 км автодороги Р-258 Байкал, и АЗС на 1768 км трассы Р-255 Сибирь.

Победители получили право принять участие во Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Москве в Федеральном дорожном агентстве.

*Критериев, по которым отбирали претендентов, было несколько. Прежде всего, конкурсная комиссия оценивала соответствие объектов сервиса требованиям безопасности дорожного движения. Важными показателями также стали общий уровень содержания территории, примыканий и переходно-скоростных полос, качество и разнообразие услуг, предоставляемых в точках придорожного сервиса.