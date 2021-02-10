Мэр Иркутска потребовал срочно обновить спецтехнику для уборки улиц

Мэр Иркутска Руслан Болотов поставил задачу в максимально сжатые сроки начать обновление спецтехники МУП «ИркутскАвтодор».

– Мне искренне не понятно, почему за последние 5 лет МУП «ИркутскАвтодор», у которого в парке 231 машина и ее общий износ превысил 70%, смогло приобрести только 7 единиц новой техники. Очевидно, что для Иркутска с нашими снегопадами, проливными дождями и прочими капризами погоды этого недостаточно, – написал на своей странице в Facebook мэр.

Вчера парк МУП «ИркутскАвтодор» пополнился тремя новыми спецавтомобилями. Это комбинированные дорожные машины производства Кемеровского опытного ремонтно-механического завода. Накануне технику осмотрел мэр города Руслан Болотов. Автомобили на базе «КАМАЗа» закуплены за счет средств предприятия.

– Три комбинированные дорожные машины уже сегодня ночью выйдут на уборку города. КДМ - маневренные и универсальные.Убедился в этом сам, хоть и не сидел за рулем "Камаза" со времен службы в армии, – поделился на видео Руслан Болотов.

По словам мэра, будет решаться вопрос о дополнительном финансирования на эти цели с депутатами Думы Иркутска.