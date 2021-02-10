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Усть-Илимск обошел Братск по количеству заболевших коронавирусом

Вспышка коронавируса в Усть-Илимске не утихает, сегодня город обошел Братск и поднялся на 4-е место по количеству заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19. По данным оперштаба, на 10 февраля в Иркутской области за зафиксировано 258 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 51.5 тысячу.

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Из 258 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 66 (всего 18 307),
  • в Ангарске – 32 (всего  4 792),
  • в Усть-Илимске – 31 (всего 3 179),
  • в Куйтунском районе – 18 (всего  566),
  • в Тулуне – 14 (всего  464).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 18 307,
  2. Ангарск – 4 792,
  3. Иркутский район – 3 387,
  4. Усть-Илимск – 3 179,
  5. Братск – 3 117.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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