Усть-Илимск обошел Братск по количеству заболевших коронавирусом

Вспышка коронавируса в Усть-Илимске не утихает, сегодня город обошел Братск и поднялся на 4-е место по количеству заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19. По данным оперштаба, на 10 февраля в Иркутской области за зафиксировано 258 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 51.5 тысячу.
Читайте также:
10 февраля 2021
Из 258 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 66 (всего 18 307),
- в Ангарске – 32 (всего 4 792),
- в Усть-Илимске – 31 (всего 3 179),
- в Куйтунском районе – 18 (всего 566),
- в Тулуне – 14 (всего 464).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 18 307,
- Ангарск – 4 792,
- Иркутский район – 3 387,
- Усть-Илимск – 3 179,
- Братск – 3 117.
С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.