Усть-Илимск обошел Братск по количеству заболевших коронавирусом

Вспышка коронавируса в Усть-Илимске не утихает, сегодня город обошел Братск и поднялся на 4-е место по количеству заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19. По данным оперштаба, на 10 февраля в Иркутской области за зафиксировано 258 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 51.5 тысячу.

Из 258 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 66 (всего 18 307),

в Ангарске – 32 (всего 4 792),

в Усть-Илимске – 31 (всего 3 179),

в Куйтунском районе – 18 (всего 566),

в Тулуне – 14 (всего 464).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 18 307, Ангарск – 4 792, Иркутский район – 3 387, Усть-Илимск – 3 179, Братск – 3 117.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.