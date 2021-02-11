Пенсия и первый взнос на квартиру: для чего инвестируют иркутяне

Главной причиной начать инвестировать россияне назвали получение дополнительного заработка, показал опрос Райффайзенбанка. Многие ищут более высокой доходности, чем по традиционным продуктам, а почти 40% стали частными инвесторами из интереса. Половина инвесторов пришла на рынок в течение последних 12 месяцев, и тенденция притока средств на счета сохраняется. Большинство россиян оценивают свой риск и хотели бы получить образование, чтобы лучше понимать механизмы работы фондовых рынков.

Новые инвесторы: кто пришел на рынок в 2020

Частные инвестиции становятся все более популярными. С марта 2020 года спрос на инвестиционные продукты растет. Самым популярным способ вложить деньги стала комбинация брокерский счет + ИИС, показал опрос Райффайзенбанка. Почти 40% частных инвесторов выбирают просто брокерский счет. Главным драйвером роста объема частных инвестиций в России стала возможность совершать сделки удаленно с помощью мобильного приложения.

86% опрошенных инвестируют с приложением своего банка или брокера. Каждый третий также использует программное обеспечение для ноутбука или компьютера. И примерно в 9% случаев клиенту требуется помощь менеджера по телефону.

Большинство опрошенных пришли на рынок в течение последнего года. Только 12% инвесторов остаются на рынке более 3-х лет, а доля тех, кто торгует финансовыми инструментами более 5 лет, составляет всего 6%.

«В течение прошлого года мы отмечали тенденцию притока средств клиентов как в классических продуктах, например, в накопительных счетах, так и инвестиционных. Интерес к инвестициям можно объяснить стремительным развитием технологий в этой области. Прямой доступ к бирже есть в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Скорость проведения сделок, удобство интерфейса и сбалансированные комиссии делают процесс инвестирования простым и доступным. Важно, что большинство клиентов осознано относятся к вопросу и выбирают консервативные стратегии – государственные и корпоративные облигации», – комментирует Татьяна Полевач, директор офиса Райффайзенбанка в Иркутске.

Зачем инвестировать: заработать и накопить

Для большинства инвесторов торговля ценными бумагами – это способ получить дополнительный доход. Вторым по важности фактором стало снижение ставок по традиционным банковским продуктам, а инвестиции – это возможность получить и большую доходность. Почти треть инвесторов с помощью этого инструмента копит деньги на пенсию или крупные покупки.

При этом большинство инвесторов оценивают риск-профиль, чтобы выбрать подходящие инструменты для вложений. 38% опрошенных заявили, что не видят в этом смысла.

“Инвестиции – важная часть финансовой стратегии. Однако в идеальном сценарии, инвестировать нужно имея “подушку безопасности”, взвесив все риски и оценив свой риск-профиль инвестора. Это три основных правила ответственного инвестирования. Риск-профиль может меняться в зависимости от возраста, востребованности вашей профессии на рынке, объема вложений и других факторов. Ответственный подход к инвестированию и сбалансированный портфель помогают зарабатывать”, - пояснил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Чаще всего объем вложений в фондовый рынок не превышает 500 тыс. рублей, а 49% респондентов держат на счету менее 100 тыс. рублей.

Выбор инструментов: что можно купить на доходы от инвестиций

Самым популярным инструментом у частных инвесторов стали акции – более 80% используют его в своих стратегиях. На втором месте облигации – государственные или бумаги частных компаний. Также россияне используют ETF и БПИФы, а около 16% - торгуют криптовалютой.

Предпочтение отдают ценным бумагам крупных и небольших российских компаний. Чуть больше половины опрошенных покупают иностранные инструменты. Госбумаги пользуются заметно меньшим спросом – российские инструменты выбирают только 36%, а иностранные всего 18% респондентов.

Чаще всего стратегия приносит инвесторы доходность до 10% годовых. Каждый третий опрошенный за год заработал 10-30%, и только 3% более чем на 30% увеличили депозит.

И эта прибыль позволила инвесторам достичь важных целей. Каждый десятый с помощью инвестирования смог накопить на первый взнос по ипотеке, 14% купили автомобиль, а 28% сделали ремонт.