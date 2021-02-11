Массовые проверки приютов для животных стартовали в Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе стартовали массовые проверки всех приютов для животных.

«Начали с приюта «Ной». У проверяющих 20 дней на всестороннюю оценку ситуации. Нужно будет внимательно изучить все документы, осмотреть территорию. Важна каждая мелочь. Карантинная зона, участок для выгула животных, вольеры, кормокухня и ветеринарный блок должны соответствовать всем требованиям», – отметил глава области.

За год проверят 14 учреждений, результаты будут обнародованы. Массовые проверки начались после инцидента в приюте «Пять звезд».