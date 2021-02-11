Инфляция в Иркутской области в январе составила 0,51%

Сводный индекс потребительских цен на товары в январе составил 100,51%, в том числе на продукты питания – 100,66%, алкогольные напитки – 100,24%, непродовольственные товары – 100,72%, сообщает Иркутскстат.

В группе продовольственных товаров в январе наблюдался сезонный рост цен на овощи и фрукты, в том числе помидоры (на 11%), морковь, капусту белокочанную (10%), чеснок (9%), картофель (5%), виноград (7%), лимоны и свежую зелень (3%), орехи (4%).

Творог нежирный подорожал на 3%. На 1-2% дороже стало молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, мороженое, масло оливковое, майонез, черный и зеленый чай, креветки, бананы, колбаса вареная, куры, зефир.

В то же время снизились цены на апельсины (на 7%), сухофрукты, шампанское, консервы плодово-ягодные для детского питания, маргарин, масло сливочное, пшено, кетчуп и сахар (1%).

В группе непродовольственных товаров наблюдалось повышение цен на легковые автомобили иностранной марки (на 6%), подушки, телевизоры (4%), одноразовые бритвенные станки, колготки женские, цельнорезиновые детские сапоги (на 3%). На 2% дороже стали новые отечественные автомобили, ноутбуки, светильники потолочные, ткани для штор, полутороспальные комплекты постельного белья, свежесрезанные цветы, коньки роликовые.

Без изменений остались цены почти на всю наблюдаемую одежду и обувь.

Сезонное снижение в среднем на 1,5-2% наблюдается на женские зимние сапоги, шарфы, мужские трикотажные шапки и детские утепленные куртки.

Среди строительных материалов наиболее заметно выросла стоимость обрезной доски (на 7%) и металлочерепицы (5). Бензин марки АИ-95 и АИ-92 подорожал на 1-2%.

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на апиксабан и лоратадин (на 4%), аппарат для измерения артериального давления (3), аспирин, вату, бинт, панкреатин, гепарин, метамизол натрия, офтан амброксол, термометр электронный, амоксициллин (2), линекс, винпоцетин, ренни, троксерутин (1%)

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в январе не изменился.

За месяц зафиксирован рост на услуги правового характера (8%), санаторно-оздоровительные (4,3%), ритуальные (3,8%), почтовой связи (3,6%), бань и душевых (3,3%), услуги организаторов проведения торжеств (2,5%). Подорожало содержание и ремонт жилья (на 2,5%), проживание в гостинице и хостеле (2,1%), услуги физической культуры и спорта (на 1,4%).

В то же время снизились тарифы на услуги железнодорожного транспорта (на 13,1%), воздушного транспорта (3,2%), в сфере внутреннего туризма (2,3%), отопления и водоотведения (в пределах 1%).