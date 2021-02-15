Чартеры на Байкал: за и против

6 февраля дан старт зимним чартерам на Байкал. Пока чартерные рейсы организованы из Екатеринбурга и Москвы в Улан-Удэ. Войдет ли в программу субсидированных перевозок Иркутская область? В чем плюсы и минусы чартеров? Портал SIA.RU поговорил с участниками рынка и собрал “за” и “против”.

«Чартеры должны быть круглогодичными»

Как сообщает туроператор TUI Россия, стоимость восьмидневных туров на Байкал для жителей Екатеринбурга составляет от 18 тысяч рублей, а Москвы – от 24 тысяч рублей на человека. Летними чартерами в Улан-Удэ воспользовались 1500 туристов из разных регионов России, зимними планируется перевезти 2400 туристов.

Иркутская область также хотела бы войти в программу субсидированных авиарейсов на Байкал. Этот вопрос губернатор Иркутской области Игорь Кобзев недавно обсуждал с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Но пока чартеры летают только в Улан-Удэ.

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова недавно заявила, что чартеры на Байкал нужно сделать круглогодичными.

– Чартерная программа не должна быть точечной, разовой, – подчеркнула она. – Важно, чтобы это было системной мерой поддержки отрасли.

В туристической среде мнения относительно перспектив чартерных рейсов расходятся. Скептики считают, что по такой цене сложно предоставить туристам хороший сервис, а чартеры в высокий сезон нагрузят и без того слабую инфраструктуру. Оптимисты уверены, что это хорошая мера поддержки, которая подстегнет развитие всей отрасли.

«Запуск чартеров позволит увеличить поток туристов»

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров.

Екатерина Сливина, руководитель Агентства по туризму Иркутской области, считает, что запуск чартерных рейсов позволит увеличить поток туристов и сделать отдых в Приангарье более доступным и привлекательным по цене для россиян, ведь значительную часть стоимости турпродукта в регион формирует высокая стоимость авиаперелета.

– Федеральные туроператоры, формирующие чартерные рейсы, приносят с собой стандарты обслуживания и правила сотрудничества, проверенные на международном опыте, что даст толчок развитию местной туристической инфраструктуры.

В настоящее время проводятся переговоры с одним из федеральных туроператоров об организации в 2021 году чартерной полетной программы на летний сезон. Разработаны два базовых туристических маршрута – «Маломорские красоты Байкала» и «Красоты южного Прибайкалья» – с посещением основных достопримечательностей Байкала и Иркутска по направлениям Иркутск – Малое Море и Иркутск – Байкальск, а также более 20 опциональных экскурсионных программ, которые туристы могут выбрать дополнительно при приобретении базового маршрута.

«Минусов нет, есть только плюсы»

Марина Григорьева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

Фото: Андрей Фёдоров.

Иркутская область однозначно нуждается в подобных программах, поскольку это не только поддержка туротрасли, но и мероприятие, которое направлено на узнаваемость региона и Байкала в целом, считает Марина Григорьева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

– В отношении опасений по цене на турпродукт, важно понимать, что цена, по которой реализуются чартерные туры на Байкал в Бурятии и потенциально в Иркутскую область, не является розничной, – отметила эксперт.

3 тысячи в день на человека – это цена для туриста, еще часть субсидируется туроператорам, средствам размещения. Например, в Республике Бурятия туроператор TUI консолидирует перелёт, а программы реализуют местные туроператоры и гостиницы. Реализация обеспечивается за счет программы субсидирования на федеральном и местном уровне – через помощь коллективным средствам размещения, это позволяет обеспечить выгодную субсидированную стоимость программы.

К слову, чартеры в 2020 году были запущены не только на Байкал, но и в другие регионы России. По мнению Марины Григорьевой, это – хорошая мера поддержки в период пандемии для всей отрасли: как местных туроператоров, так и федеральных, которые переориентировались на отдых в России. Это мера, направленная на популяризацию отдыха внутри страны.

В целом, как считает Марина Григорьева, рост интереса туристов к региону будет стимулировать и развитие дорожной, и коммунальной инфраструктуры, а также стимулировать гостиницы повышать уровень сервиса в борьбе за гостя.

– Сейчас одним из условий получения субсидий для гостиниц является наличие классификации, – подчеркнула Марина Григорьева. – Её прохождение само по себе мотивирует отели повышать уровень сервиса и улучшать инфраструктуру.

В формате реализации программы при тех условиях, как это обозначено выше, минусов и подводных камней я не вижу. Поскольку субсидированная чартерная программа планируется ни как разовая акция в высокий сезон, а именно как постоянная и системная мера поддержки на длительный период. Сегодня она субсидируется на федеральном уровне, в будущем – иными механизмами.

Единственный вопрос: как долго продлится субсидирование данной программы? На сегодня это действенная мера поддержки, она хорошая, поскольку помогает переориентироваться туристическому бизнесу на внутренний туризм. Но необходимо понимание, станет ли эта программа долгосрочной.

«Чартеры для Байкала – это плохо»

Татьяна Постникова, гид и организатор туров по Байкалу.

Фото из личного архива.

Чартеры не нужны, они снижают ценовую планку, перегружают инфраструктуру в топовые даты и не дают прибыли региону, считает гид и организатор туров по Байкалу Татьяна Постникова:

– В высокий сезон инфраструктура и так загружена туристами. А если будут чартеры, то есть низко-ценовой сегмент туризма, нагрузка будет еще больше. Я считаю, это не то, что нужно байкальской инфраструктуре. Все-таки отдых на Байкале – эксклюзивный отдых, это не Таиланд. В этом смысле, чартеры – это плохо.

Замечу, что в этом году чартеров нет, но забронировать места невозможно, с транспортом проблемы. Страшно подумать, что бы было, если бы сейчас в Иркутск летали чартеры. В высокий сезон у нас и без чартеров хватает клиентов. А вот что люди будет делать в апреле, или что они делали в декабре, в середине января? Все стояло. Наверное, над чем надо работать, так это над тем, чтобы туризм на Байкале развивался круглогодично.

В Иркутской области, на западном берегу Байкала, туристический поток сформирован. У нас есть инфраструктура, пусть и недостаточная. На восточном берегу Байкала, в Бурятии, она только формируется. Но они могут составить нам серьезную конкуренцию, у них есть очень качественные проекты. Они в последнее время активно развиваются, потому что, в отличие от нас, у них конкуренция есть, а у нас нет, потому что спрос превышает предложение.

Государству по-хорошему надо развивать не чартерные программы, а инфраструктуру. Надо позиционировать Байкал – как место для уникального отдыха, а не массового туризма. Потому что в конечном счете мы можем угробить всё окончательно, это во-первых. А во-вторых, регион не будет получать той прибыли, которую он должен получать, используя эту экосистему и загружая ее туристами.

Единственный плюс в чартерах, которые сейчас летают в Бурятию, вижу в том, что они подстегивают нашу региональную туробщественность системно подходить к вопросам развития туризма. Сейчас он развивается в регионе стихийно, причем целиком за счет частных средств; государственных инвестиций в эту сферу нет.

«Подводные камни есть, но плюсов больше»

Генеральный директор «Гранд Байкал» Виктор Григоров уверен, что наш регион нуждается в чартерных программах. Возможно, у программы есть и минусы, но плюсов пока больше.

– Всё зависит от того, как чартерную программу организовать. Любой крупный оператор, который заходит в регион, будет требовать для своих клиентов продукт высокого качества. И появление такого туроператора приведёт к тому, что в регионе повысится конкуренция, сервис и качество турпродукта. Это первый момент.

Второй зависит, из чего будет состоять чартерная программа. Если она будет базироваться только на том, что будут предлагаться средства размещения, то это конечно минус. Но это вряд ли. Потому что любой крупный туроператор будет формировать свой продукт из кубиков, кусочков, которые уже существуют на территории региона. Бизнес может предложить для нового турпотока, прибывающих чартерами, дополнительные услуги и рассчитывать, что их услуги включат в эту программу. В целом, это даст толчок развитию регионального малого бизнеса и будет стимулировать появление новых турпродуктов.

Третий момент – крупный туроператор привлекает внимание СМИ, социальных сетей, блогеров, у него есть свои каналы продвижения, всё это приводит к повышению популярности региона. Главное – регион позиционируют на другом уровне рынка и привлекают другого уровня клиента.

Есть и подводные камни у чартерных программ. Существует опасность, что крупный туроператор может копировать продукты, которые производят сейчас региональные туроператоры, и вставлять их в свою программу, немного модернизировав. В таком случае региональные компании могут потерять часть турпотока. Для того, чтобы этого не случилось, нужна серия встреч, сессий с организаторами чартеров.

Еще один подводный камень – это демпинг. Когда в регион приходит могучий туроператор типа TUI, они пытаются снижать цены на свои туры, просить огромных скидок от средств размещения и турагентств. Здесь должна быть разумность. С одной стороны, мы понимаем, что крупный туроператор будет косвенно продвигать наши продукты и средства размещения, и, конечно, скидки должны быть, но бесконечным процесс снижения цен быть не может.

Я смотрю на цену, которая есть в Бурятии, и думаю, что мы должны прийти к выводу, что дешевого туриста в Байкальском регионе не будет. У нас нет стационарного пляжного отдыха, основное за чем, к нам едет турист, это впечатление и новые эмоции.