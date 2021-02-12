Виктория Денисова вошла в топ-3 первого в России рейтинга топ-менеджеров private banking

Виктория Денисова, руководитель Открытие Private Banking, подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, вошла в тройку лидеров первого в России рейтинга топ-менеджеров private banking.

Рейтинг подготовлен журналом «Банковским обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром» по данным из открытых источников.

При составлении рейтинга учитывались стаж и опыт работы руководителем, результаты работы на текущей должности, медийная активность топ-менеджера, показатели банка, в котором работает руководитель и другие факторы.

В рейтинг изначально были включены руководители из топ-100 российских банков по активам по состоянию на 1 января 2021 года. В итоговый список вошли 23 руководителя private banking.