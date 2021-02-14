Коронавирусом в Иркутске за последние сутки заболели 78 человек

Читайте также:
13 февраля 2021
Региональный оперштаб опубликовал карту распространения короанвируса в Приангарье, согласно ее данным COVID-19 за сутки в Иркутске заболели 78 человек.
Из 248 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 78 (всего 18 577),
- в Ангарске – 41 (всего 4 909),
- в Усть-Илимске – 23 (всего 3 296),
- в Братске – 16 (всего 3 183),
- в Иркутском районе – 15 (всего 3 450).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 18 577,
- Ангарск – 4 909,
- Иркутский район – 3 450,
- Усть-Илимск – 3 296,
- Братск – 3 183.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 52,5 тысячи человек.