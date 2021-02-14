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Коронавирусом в Иркутске за последние сутки заболели 78 человек

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Региональный оперштаб опубликовал карту распространения короанвируса в Приангарье, согласно ее данным COVID-19 за сутки в Иркутске заболели 78 человек.

Из 248 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 78 (всего 18 577),
  • в Ангарске – 41 (всего  4 909),
  • в Усть-Илимске – 23 (всего 3 296),
  • в Братске – 16 (всего  3 183),
  • в Иркутском районе – 15 (всего  3 450).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 18 577,
  2. Ангарск – 4 909,
  3. Иркутский район – 3 450,
  4. Усть-Илимск – 3 296,
  5. Братск – 3 183.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 52,5 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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