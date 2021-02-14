Коронавирусом в Иркутске за последние сутки заболели 78 человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения короанвируса в Приангарье, согласно ее данным COVID-19 за сутки в Иркутске заболели 78 человек.

Из 248 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 78 (всего 18 577),

в Ангарске – 41 (всего 4 909),

в Усть-Илимске – 23 (всего 3 296),

в Братске – 16 (всего 3 183),

в Иркутском районе – 15 (всего 3 450).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 18 577, Ангарск – 4 909, Иркутский район – 3 450, Усть-Илимск – 3 296, Братск – 3 183.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 52,5 тысячи человек.