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Торги ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» запущены на Московской бирже

Торги инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» сегодня стартовали на Московской бирже. ЗПИФ находится под управлением ООО УК «Восток-Запад». ООО ИК «Фридом Финанс» выступает маркетмейкером.

Фонду присвоен идентификационный код RU000A1027E5. Стоимость пая на старте торгов составила 20160 рублей. Правила фонда зарегистрированы Банком России 20.04.2020 г. за № 4025.

В основе стратегии фонда лежит идея комплексного подхода к инвестированию в новые размещения выпусков облигаций перспективных российских компаний. Риски снижаются за счет высокого уровня диверсификации: в портфель включается свыше 20 бумаг эмитентов, представляющих десять разных отраслей и отвечающих ряду определенных требований.

По данным УК «Восток-Запад», стоимость чистых активов ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 31 декабря 2020 года составила 605,5 млн рублей. В состав фонда на эту дату включены облигации ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», АО «Труд», ООО «Агрофирма «Рубеж», ООО «Инвестиционная компания Фридом Финанс», ООО «ДиректЛизинг», АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» и др. В состав имущества фонда также входят ОФЗ.

«Фонд будет регулярно дополняться облигациями компаний малой и средней капитализации. Большая часть эмитентов являются дебютантами фондового рынка и размещаются ограниченным объемом. Инвестиции в паи фонда с большой вероятностью могут дать хорошую возможность для получения дополнительного дохода, превышающего процент по банковским вкладам и уровень официальной инфляции», — отметил Сергей Носов, заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс». 

Ключевые принципы формирования фонда:

• участие в эмиссии выпусков облигаций российских компаний, размещаемых или уже размещенных на биржах, равными долями в целях обеспечения оптимальной диверсификации;

• фиксация позиций при погашении выпуска облигаций, если ценная бумага не была исключена из состава фонда по критериям ухудшения финансового положения эмитента;

• фонд получает процентный (купонный) доход на облигации, который распределяется между пайщиками в виде соответствующих выплат.

ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» пополнит линейку уникальных инвестиционных продуктов, предлагаемых УК «Восток-Запад» и ИК «Фридом Финанс». В прошлом году на Московской бирже стартовали торги паями уникального «Фонда первичных размещений», который стал очень популярным у инвесторов и торгуется с объемами выше 400 млн рублей в день. Фонд IPO также доступен для покупки за доллары на Санкт-Петербургской и Казахстанской биржах. Биржевой ПИФ «Лидеры технологий», маркетмейкером которого также является «Фридом Финанс», показал в прошлом году доходность более 83%. Он торгуется на Московской бирже под тикером MTEK, в состав фонда включены акции десяти крупнейших IT-компаний мира.

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская часть Freedom Holding Corp., представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (более 96 тыс.). Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $3 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. 

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы 20.04.2020 за № 4025. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (правила доверительного управления зарегистрированы 02.02.2020 за № 3964). БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за № 3858).

Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник раскрытия информации: www.ew-mc.ru; адрес: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37; тел.: + 7(495) 191-83-21.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. ООО
«Управляющая компания «Восток – Запад» предупреждает о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.

 

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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