Эксперт Сбера оценил перспективы рубля в 2021 году

Значение геополитического фактора на курс рубля резко возросло в прошлом году и, судя по всему, останется значительным в этом году, считает Антон Струченевский, главный экономист SberCIB Investment Research. В этом году среднегодовое значение рубля будет на уровне 72 рублей за доллар и 90 рублей против евро.

– С фундаментальной точки зрения рубль является недооцененным, – считает эксперт. – Что по индексу БигМака, что по паритету покупательской способности. Есть только одна страна в мире, где бургер стоит дешевле, это Ливан. Сравнение по паритету покупательской cпособности говорит также о том, что рубль серьезно недооценен, примерно на 60%. Правда, это совсем не означает, что российская валюта должна стоить порядка 30 рублей. Это означает, что если инфляция будет под контролем, то потенциал для укрепления рубля есть.

По мнению эксперта, такой традиционный фактор, как цена на нефть перестал оказывать существенное влияние на обменный курс рубля.

– Это произошло после того, как в 2017 году было введено бюджетное правило. Эластичность, чувствительность рубля к доллару резко исчезла. Начали действовать другие правила, и 2020 год иллюстрирует это. Так, в марте при нефти $26 доллар уходил ниже 80 рублей. И в следующий раз рубль уходил ниже 80 рублей, когда нефть уже стоила $40, – пояснил Антон Струченевский.

К факторам, которые оказывают существенное влияние на курс можно отнести премию за риск.

– Она сейчас находится на высоком уровне и составляет 15%. Если бы не эти факторы, то рубль мог бы быть существенно сильнее текущих уровней.