Банк «Восточный» присоединился к Стандарту Ассоциации банков России по продаже инвестиционных продуктов

Банк «Восточный» присоединился к Стандарту оказания услуг кредитными организациями – членами Ассоциации банков России, действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.

Данный Стандарт разработан для предупреждения мисселинга и иных недобросовестных практик продажи сложных финансовых продуктов, которые нефинансовые кредитные организации реализуют через банки. Речь, прежде всего, идет о таких продуктах как инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ) от страховых компаний, а также инвестиционных продуктов от инвестиционных компаний.

Стандарт закрепляет основные принципы и процедуры, которые должны соблюдать присоединившиеся к нему кредитные организации при реализации финансовых продуктов и услуг некредитных финансовых организаций. Главная цель Стандарта – защитить права и интересы потребителей финансовых услуг.

Банк «Восточный» присоединился к Стандарту в январе 2021 года и уже принял комплекс мер по внедрению в свою работу принципов, правил и процедур, установленных данным документом. Так, с целью дальнейшего совершенствования качества продаж финансовых продуктов и исключения мисселинга в январе было проведено масштабное обучение и тестирование всего фронт-персонала банка на предмет знания положений Стандарта.

Важным направлением работы Банка «Восточный» является также повышение финансовой грамотности своих клиентов. Так, в феврале 2021 года на основе обучающих видеокурсов Банка России (размещены на сайте Fincult.info) «Восточный» разработал и внедрил специальную памятку по финансовой грамотности. В ней в сжатом и наглядном виде представлена основная информация, которую клиенту нужно знать при покупке полисов страхования жизни, а также содержатся QR-коды и ссылки, ведущие на короткие видеоуроки по финансовой грамотности от ЦБ. Данная памятка размещена на сайте «Восточного» и на стендах в отделениях банка. Таким образом, прежде чем купить инвестиционно-накопительный продукт, клиент может ознакомиться с его базовыми характеристиками заранее и принять взвешенное решение.

Напомним, что «Восточный» уже не первый год проводит политику повышения финансовой грамотности своих клиентов. Ранее банк запустил для клиентов онлайн-журнал «Ориентир» – информационно-образовательный проект о личных финансах и финансовых продуктах. Кроме того, банк регулярно предоставляет клиентам полезную информацию через e-mail рассылку, социальные сети и другие цифровые каналы.

«Присоединение банка «Восточный» к Стандарту по продаже инвестиционных продуктов стало важным шагом по совершенствованию нашего клиентского сервиса. Внедрение требований Стандарта в повседневную рабочую практику помогает нам более системно решать вопросы повышения финансовых компетенций сотрудников и финансовой грамотности клиентов. Что, несомненно, повысит эффективность тех мер, которые банк уже принимает для противодействия мисселингу и иным формам недобросовестных продаж», - отметила и.о. Председателя Правления банка «Восточный» Светлана Труханович.