Куда поедут россияне на длинные выходные в феврале и марте

Предстоящие длинные выходные россияне решили провести поближе к морю и горам, тем более что авиа- и ж/д билеты подешевели по сравнению с прошлым годом.

Самыми востребованными направлениями на праздники 23 Февраля и 8 Марта стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, выяснили компания «Сбербанк страхование» и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Больше всего перелётов на праздники запланировано по маршруту Москва — Сочи. По данным сервиса Туту.ру, на авиабилеты на этом направлении в февральские длинные выходные приходится 8,3% от общего объёма продаж, в мартовские — 13%. Также у россиян популярны Симферополь (5,4% в феврале и 6% в марте), Минеральные Воды (4,4% и 5%), Краснодар (2,7% и 3%) и Калининград (2,4% и 2%).

Путешествовать по железной дороге россияне предпочитают на небольшие расстояния: из Москвы в Нижний Новгород (5% от общего объёма продаж железнодорожных билетов), Казань (3%), Ярославль (2%), Иваново (2%). Абсолютным лидером среди железнодорожных направлений с отправлением из Москвы традиционно является Санкт-Петербург: почти каждый пятый билет (18%) покупается для поездки в Северную столицу, несмотря на то что цены здесь с 2019 года практически не изменились.

Авиаперелёт по России в обе стороны на февральские праздники обойдётся в среднем в 9 165 рублей — это на 12% меньше, чем год назад. Перелёт на мартовские длинные выходные по тарифу туда-обратно в среднем стоит 9 469 рублей — на 9% меньше, чем в 2020 году. Сильнее всего подешевели билеты из Москвы в Екатеринбург (на 54% в феврале и 51% в марте), Анапу (31% и 35%) и Санкт-Петербург (29%), а также из Санкт-Петербурга в Сочи (37%). Падение цен на самых популярных направлениях — из Москвы в Сочи и Симферополь — в феврале гораздо скромнее (в среднем 8%). Зато билет из Москвы в Сочи и обратно на мартовские праздники будет стоить на 17% меньше, чем в 2020 году.

Средний чек за железнодорожное путешествие на февральские длинные выходные составляет 1 954 рубля (на 9% меньше, чем в прошлом году), на мартовские — 2 242 рубля (почти столько же, что и годом ранее).

— Желание россиян поехать к морю на длинные выходные неудивительно: многим хочется отдохнуть от зимних холодов и развеяться после второй волны коронавируса, которая сократила количество путешествий в новогодние праздники. Болеть в поездке не хочется никому, но тем не менее такое случается — на компенсацию медицинских расходов приходится около 90% выплат по программе страхования путешественников. Поэтому перед поездкой к морю стоит купить полис, — Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

Программа страхования путешественников компании «Сбербанк страхование» действует как за рубежом, так и в России. Страховой полис предусматривает компенсацию медицинских расходов при различных заболеваниях, в том числе вирусных. Также страхуются риски потери багажа, задержки рейса и отмены поездки. Действует сервис моментальных страховых выплат: при задержке вылета более чем на четыре часа туристы могут получить компенсацию прямо в полёте. Приобрести полис можно во всех отделениях Сбербанка, а также дистанционно — на сайте «Сбербанк страхования» и в СберБанк Онлайн.