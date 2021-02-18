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Поставки российской вакцины «Спутник V» в Евросоюз лланируют начать в июне

Масштабные поставки российской вакцины в Европу запланированы на июнь 2021 года, сообщает РБК.  

Их наладят сразу после одобрения препарата EMA и завершения массовой вакцинации россиян. Однако разработчики считают, что срок можно сократить. «Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС, которые ожидают одобрения [вакцины со стороны] EMA», — говорится в сообщении разработчиков «Спутник V».

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Также разработчики российской вакцины отмечают, что считают ЕС своим партнером и хотели бы работать вместе с Союзом для защиты граждан от коронавируса.

Напомним, что Братск и Нижнеудинский район попали в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в Иркутской области. 

Из 249 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 76 (всего 18 789),
  • в Усть-Илимске – 28 (всего 3 372),
  • в Ангарске – 16 (всего  4 961),
  • в Нижнеудинском районе – 13 (всего  694),
  • в Братске – 12 (всего  3 210),
  • в Слюдянском районе – 12 (всего  1 138).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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