Поставки российской вакцины «Спутник V» в Евросоюз лланируют начать в июне

Масштабные поставки российской вакцины в Европу запланированы на июнь 2021 года, сообщает РБК.

Их наладят сразу после одобрения препарата EMA и завершения массовой вакцинации россиян. Однако разработчики считают, что срок можно сократить. «Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС, которые ожидают одобрения [вакцины со стороны] EMA», — говорится в сообщении разработчиков «Спутник V».

Также разработчики российской вакцины отмечают, что считают ЕС своим партнером и хотели бы работать вместе с Союзом для защиты граждан от коронавируса.

Напомним, что Братск и Нижнеудинский район попали в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в Иркутской области.

Из 249 новых случаев за сутки больше всего обнаружено: