Поставки российской вакцины «Спутник V» в Евросоюз лланируют начать в июне

Масштабные поставки российской вакцины в Европу запланированы на июнь 2021 года, сообщает РБК.
Их наладят сразу после одобрения препарата EMA и завершения массовой вакцинации россиян. Однако разработчики считают, что срок можно сократить. «Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС, которые ожидают одобрения [вакцины со стороны] EMA», — говорится в сообщении разработчиков «Спутник V».
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Также разработчики российской вакцины отмечают, что считают ЕС своим партнером и хотели бы работать вместе с Союзом для защиты граждан от коронавируса.
Напомним, что Братск и Нижнеудинский район попали в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в Иркутской области.
Из 249 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 76 (всего 18 789),
- в Усть-Илимске – 28 (всего 3 372),
- в Ангарске – 16 (всего 4 961),
- в Нижнеудинском районе – 13 (всего 694),
- в Братске – 12 (всего 3 210),
- в Слюдянском районе – 12 (всего 1 138).