Усть-Илимск и Шелеховский район – в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области на 18 февраля. Согласно ее данным, Усть-Илимск и Шелеховский район оказались в ТОП-5 по суточному приросту больных.

Из 247 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 68 (всего 18 857), в Усть-Илимске – 26 (всего 3 398), в Ангарске – 17 (всего 4 978), в Шелеховском районе – 16 (всего 602), в Тайшетском районе – 15 (всего 956).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 18 857, Ангарск – 4 978, Иркутский район – 3 499, Усть-Илимск – 3 398, Братск – 3 221.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53,5 тысячи людей.