Усть-Илимск и Шелеховский район – в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области на 18 февраля. Согласно ее данным, Усть-Илимск и Шелеховский район оказались в ТОП-5 по суточному приросту больных.
Из 247 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 68 (всего 18 857),
- в Усть-Илимске – 26 (всего 3 398),
- в Ангарске – 17 (всего 4 978),
- в Шелеховском районе – 16 (всего 602),
- в Тайшетском районе – 15 (всего 956).
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18 февраля 2021
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 18 857,
- Ангарск – 4 978,
- Иркутский район – 3 499,
- Усть-Илимск – 3 398,
- Братск – 3 221.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53,5 тысячи людей.