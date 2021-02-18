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Усть-Илимск и Шелеховский район – в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области на 18 февраля. Согласно ее данным, Усть-Илимск и Шелеховский район оказались в ТОП-5 по суточному приросту больных.

Из 247 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 68 (всего 18 857),
  2. в Усть-Илимске – 26 (всего 3 398),
  3. в Ангарске – 17 (всего  4 978),
  4. в Шелеховском районе – 16 (всего 602),
  5. в Тайшетском районе – 15 (всего 956).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 18 857,
  2. Ангарск – 4 978,
  3. Иркутский район – 3 499,
  4. Усть-Илимск – 3 398,
  5. Братск – 3 221.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53,5 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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