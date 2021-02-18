В январе зафиксирован максимальный рост цен на продукты за последние пять лет

Стоимость потребительских товаров выросла на 7%, сообщает ТАСС со ссылкой на службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ранее Росстат сообщил, что в среднем стоимость продуктов питания в России выросла в январе на 1,07% в месячном выражении и на 7,57% в годовом.

«Потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года увеличились на 7%, обогнав инфляцию. Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года, то есть за пять лет», – говорится в исследовании.

Эксперты указали, что выше инфляция была лишь в январе 2016 года (9,18% в годовом выражении), когда российская экономика выходила из финансового кризиса.

По оценкам аналитиков, продукты в январе дорожали сильнее в небогатых регионах с невысокими доходами населения и большой долей личных трат домохозяйств на еду, в благополучных регионах продовольственная инфляция, напротив, была ниже.