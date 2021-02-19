Как инвестируют российские мужчины?

Специально к мужскому празднику 23 Февраля УК «Альфа-Капитал» провела исследование среди своих клиентов, чтобы выяснить, в какие инструменты сейчас предпочитает инвестировать сильный пол, какие активы и валюты выбирает, а главное, что изменилось в столь богатом на драматичные события 2020 году в предпочтениях мужчин.

Инвесторы старшего возраста, относящиеся к поколению «бэби-бумеров» (то есть те, кому сейчас за 60 лет), традиционно большую часть средств инвестируют в облигации — в их предпочтениях поменялось немногое. Причём за прошедший год эти инвесторы стали ещё более консервативными. Доля тех, у кого в портфеле есть облигационные стратегии, выросла с 62% до 71,5%. А вот те, кому сейчас исполнилось 40–50 лет (поколение Х), как и раньше остаются скорее приверженцами более рискованных стратегий. Более 64,5% держат в своих портфелях стратегии акций и фонды и меньше половины (48,7%) вкладывают в облигационные активы.

Самые агрессивные инвесторы — «миллениалы», или поколение Y, родившиеся в 80–90-е годы прошлого столетия. Доля тех, кто предпочёл инвестировать в стратегии акций, здесь выше 72,5%. Ни коронакризис, ни экономический спад не повлияли на их предпочтения: за год доля «миллениалов», инвестирующих в стратегии акций, заметно выросла (год назад она составляла 67,9%). Инвесторы из более юного, «цифрового» поколения, или поколения Z, ведут себя более сдержанно. Доля тех, кто предпочитает акции, у них меньше, чем у мужчин из поколения Y, но также за год выросла с 57,7% до 68,8%.

У мужчин, предпочитающих вложения в стратегии и фонды акций, за год значительно поменялись и отраслевые приоритеты. Так, инвесторы практически всех возрастных групп за год сократили доли своих вложений в фонды и стратегии, где присутствуют банковский сектор и нефтегазовые компании (за исключением «бэби-бумеров», доля вложений которых в ТЭК выросла за год с 21,6% почти до 30%), и, напротив, заметно увеличили позиции в продуктах IT-компаний, строительства и металлургии. Например, доля вложений в технологический сектор у представителей поколения X и Y за год выросла с 12% до 30% и с 12,4% до 38,4% соответственно. Мужчины из «цифрового» поколения Z вкладывают в IT-компании чаще всего: доля таких инвестиций в их портфелях составляет почти 40%.

Зато представители старших поколений — BB и Х — не ограничиваются только активами фондового рынка и проявляют всё более заметный интерес и к альтернативным инвестициям. Доли инвесторов-мужчин старшей и средней возрастных групп в фондах недвижимости самые высокие. Так, среди 40–50-летних наиболее высок процент тех, кто вложил деньги в фонд «Альфа-Капитал Арендный поток».

При этом при всём большее число мужчин-инвесторов предпочитают вкладывать деньги в стратегии акций и облигаций, торгующиеся на зарубежных площадках. Лидирующими странами, в бумаги компаний которых предпочитают инвестировать российские инвесторы-мужчины, остаются США, Великобритания и Мексика. По сравнению с началом прошлого года объём инвестиций в американские бумаги у 40–50-летних инвесторов вырос почти в три раза, а у «миллениалов» — в пять раз!

Интересно, что, несмотря на рост инвестиций в иностранные ценные бумаги, большинство инвесторов-мужчин предпочитают вкладывать в родной валюте. Доля тех, у кого в портфелях преобладают рублёвые активы, существенно выше, причём даже несмотря на ослабление российской валюты в прошлом году. Напомним, что за 2020 год доллар подорожал к рублю примерно на 20%. Доля рублёвых инвестиций в портфелях «бэби-бумеров» выросла с 71,4% почти до 80%. Долларовые вложения сократились с 24,3% примерно до 15%. Можно предположить, что многие представители старшего поколения в прошлом году предпочли инвестиции в стратегии российских облигаций вместо депозитов. Объём вложения в бонды у мужчин поколения ВВ вырос почти в 1,5 раза.

У мужчин более молодого возраста доля рублёвых инвестиций немного снизилась. Причём работает правило: чем моложе человек, тем он больше предпочитает накопления в долларах и евро. Особенно энергично инвестируют в валютные активы представители самого младшего поколения — Z, у которых доля рублей в портфелях за год упала с 61% до 52%, а вот вложения в доллары выросли с 38,8% до 47%. Доля европейской валюты в портфелях инвесторов-мужчин остаётся низкой: больше других в евро инвестируют «бэби-бумеры» (рост инвестиций в евро — с 4,3% до 5,1%) и «средний возраст» (поколение Х), у которых доля евро в портфелях сейчас составляет менее 4%.