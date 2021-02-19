ПСБ сообщил график работы отделений в праздничные дни февраля 2021

В связи с переносом рабочего дня на субботу, 20 февраля, офисы банка в Москве работают по стандартному графику, в региональных отделениях рабочее время обслуживания клиентов будет сокращено на один час.

21 и 23 февраля – выходные дни.

22 февраля дополнительные офисы «Молодежный» и «Проспект мира» в Москве, а также часть офисов в регионах будут открыты для частных клиентов. Обслуживание юридических лиц в этот день не осуществляется. Информацию о графике работы конкретных отделений можно уточнить на сайте или в мобильном приложении банка.

В праздничные дни для проведения операций доступны банкоматная сеть, интернет- и мобильный банк, также работает круглосуточный контакт-центр.

С 24 февраля все отделения банка начнут работать в обычном режиме.