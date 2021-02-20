Выставка «Звезды французского комикса в России» проходит в Усть-Куте при поддержке ИНК

С 18 февраля по 18 апреля жители Усть-Кута могут познакомиться с творчеством французских комиксистов. Выставка «Звезды французского комикса в России» открылась в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке в рамках культурно-образовательной программы праздника чтения «День Ч» при поддержке Иркутской нефтяной компании, а также Центра французского языка и культуры Альянс Франсез-Иркутск, сообщают в пресс-службе фестиваля.

Год комикса проходит во Франции и за ее пределами с января 2020 года до конца июня 2021-го по инициативе Министерства культуры Франции. Обширная программа мероприятий, разработанная Национальным центром книги и Международным центром рисованных историй, включает в себя выставки, дискуссии, творческие встречи, конкурсы, издательские проекты.

Выставка «Звезды французского комикса в России», разработанная в рамках Года комикса, адресована как широкой публике, так и профессионалам. Разделение экспозиции на три тематических раздела (Герои, Авторы, Авторские тандемы) позволяет охватить эволюцию «девятого искусства» с 30-х годов ХХ века до наших дней.

В России выставка впервые была представлена в сентябре 2020 года, на Московской международной книжной ярмарке. В октябре, во время осеннего праздника чтения «День Ч», с работами французских комиксистов познакомились иркутяне. Теперь узнать подробнее о «девятом искусстве» смогут и жители Усть-Кута, где экспозиция открылась 18 февраля. Вход на выставку бесплатный. Мероприятие пройдет с учетом имеющихся ограничений в связи с пандемией. Обязательная предварительная запись по телефону библиотеки: +7 (39565) 5-71-24. График работы библиотеки: пн-пт: с 10:00 до 19:00, сб: с 10:00 до 17:00.

- Программы книжного фестиваля «День Ч» становятся доброй традицией в Усть-Куте, внося свой вклад в формирование творческого пространства города. Третий сезон открывает увлекательная выставка, посвященная эволюции французского комикса, она обязательно привлечет поклонников этого жанра в городе и районе, а кого-то из зрителей вдохновит на создание собственных произведений, – считает заместитель начальника управления информации и массовых коммуникаций – пресс-секретарь ИНК Сергей Евчик.

- Выставка «Звезды французского комикса в России» в Усть-Куте – первое мероприятие большой культурно-образовательной программы праздника чтения «День Ч» на 2021 год. В этом году главная тема событий – искусство и креативное мышление. В планах – встречи с писателями, иллюстраторами, издателями для детей и взрослых в онлайн- и офлайн-форматах, – рассказала соорганизатор праздника чтения «День Ч» Анна Масленникова.

Первая онлайн-встреча с жителями Усть-Кута состоялась в день открытия выставки «Звезды французского комикса в России», 18 февраля. На платформе Zoom с подростками и взрослыми встретился главный редактор издательства «БУМКНИГА» Дмитрий Яковлев. В онлайн-конференции приняли участие более 50 подростков и взрослых из Усть-Кута, Усть-Кутского района, Иркутска.

Следующее мероприятие в рамках праздника чтения состоится 4 марта в 15.00 также на платформе Zoom. С участниками мероприятия встретится художница, автор графических романов Юлия Никитина. Речь пойдёт об искусстве комикса в России. Посмотреть трансляции встреч все желающие смогут на Youtube-канале праздника чтения «День Ч».

Еще одно интересное культурное событие проходит при поддержке ИНК в Киренске. 12 февраля там открылась выставка французского фотохудожника и режиссера Жан-Марка Годэ «Книги в жизни». Экспозиция из 50 работ мастера представлена в Киренском историко-краеведческом музее. Она будет радовать жителей Киренска и Киренского района в течение двух с половиной месяцев.