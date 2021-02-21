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Пострадавшую от грунтовых вод школу в Зиме отремонтировал за 19,5 млн рублей

Музыкальную школу в городе Зиме Иркутской области, которая пострадала от поднятия грунтовых вод, капитально отремонтировали за 19,5 миллиона рублей и готовят к открытию.

Учреждение повредилось в 2019 году, его ремонт профинансировали по региональной госпрограмме «Развитие культуры на 2019-2024 годы».

Из областного бюджета выделили 16,4 миллиона рублей на внутреннюю отделку, замену окон и дверей, электропроводки, ремонт входной группы, фасада, кровли, благоустройство прилегающей территории и другие работы.

«Кроме того, школа получила 3,1 миллиона рублей на новое оборудование, нотную литературу, народные костюмы для вокального ансамбля, а также новые инструменты. Для учеников приобрели саксофон, два фортепиано, шесть скрипок и шесть гитар, профессиональные флейты, четыре баяна. Оборудовали концертный зал», – говорится в сообщении.

Учреждение возобновит работу после праздников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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