Нарушения при обороте древесины выявили в Киренском районе Иркутской области

Отчеты, которые подавало ООО «Киренский речной порт» не соответствовали реальному движению лесоматериалов на пункте приема, переработки и отгрузки древесины, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В отношении ответственных должностных лиц Общества транспортным прокурором возбуждено 10 административных дел. По результатам их рассмотрения суд признал должностных лиц виновными в совершении административных правонарушений, назначил наказание в виде штрафов общей суммой 120 тыс. рублей.

Недавно в Иркутской области осудили лидера банды «черных лесорубов». В ходе рейдов недалеко от поселка Кутулик полицейские задержали двух фигурантов в момент погрузки срубленных деревьев. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сыщики вышли на след их 4 сообщников.