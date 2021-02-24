Меркель заявила о третьей волне COVID-19 в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по ее мнению, в Германии уже идет третья волна пандемии COVID-19 и распространяются новые мутации вируса, так что не нужно торопиться со смягчением карантинных мер и снимать их стоит осторожно и постепенно. Как пишут немецкие СМИ, об этом госпожа Меркель сказала во вторник, 23 февраля, на закрытом заседании парламентской фракции ХДС/ХСС. В следующую среду канцлер должна встретиться с главами германских земель, чтобы обсудить с ними возможность смягчения или дальнейшего продления мер локдауна — нынешние меры будут действовать как минимум до 7 марта.

Госпожа Меркель рассказала и о планах смягчения ограничений — их планируется проводить в три этапа и с предварительной разработкой условий для перехода на следующий этап. Первый этап предусматривает смягчение ограничений на контакты между людьми из разных домохозяйств, вторым этапом идет открытие школ и спортивных объектов, третьим — ресторанов и культурных объектов. Смягчение мер должно сопровождаться расширением экспресс-тестирования с начала марта и более активным вакцинированием учителей, воспитателей детских садов и т. д.