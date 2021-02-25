Три иркутских ЖК получат из бюджета 160,8 млн рублей на инженерные сети

В 2021 году в рамках федеральной программы «Стимул» застройщики Иркутской области получат 160,8 млн рублей. Средства будут направлены на технологическое присоединение трёх жилых комплексов к инженерным коммуникациям. Это «Новое Ново-Ленино», «Первый ленинский квартал» и Suncity.

Строящийся ЖК "SUNCITY".

Фото из архива компании "Гранд-Строй".

– У них уже готова необходимая проектная документация на присоединение к инженерным коммуникациям. Всего же до 2024 года финансирование получат девять объектов, расположенные в Иркутске и Иркутском районе. В общей сложности в них планируется построить 1,8 млн кв. м. нового жилья. Подготовить проектную документацию на работы, которые планируется профинансировать в рамках программы «Стимул» им необходимо до конца июня, – отмечается в сообщении правительства Иркутской области.

Программа «Стимул» является частью национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы по поддержке жилищного строительства. В 2021-24 годах в её рамках Иркутской области из федерального бюджета будет выделено 4,1 млрд рублей. Софинансирование из областного и муниципальных бюджетов составит 195,6 млн рублей. Застройщики могут направить их на технологическое подключение новых жилых комплектов к инженерным коммуникациям, прокладку ливневых канализаций и строительство автомобильных дорог.

– Программа «Стимул» позволяет нам строить больше нового жилья, финансирует дорогостоящие работы, которые обычно оплачивали строительные компании, а значит – покупатели квартир. В участии в ней заинтересованы Правительство области, жители и застройщики. Призываю строителей максимально быстро подготовить документы для получения федеральных средств и заключить контракты, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.