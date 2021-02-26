Иркутянки выступили на шоу «Ты Супер!» на НТВ

Губернатор области поздравил их в своем Инстаграме.

Фото с телеканала НТВ

– Надежда Ользонова @na_olzonova , Татьяна Кондратюкова @kondratukova_official , Юлия Ушакова @ushakovaru , – все девушки большие молодцы, бились до последнего.

После выступления Игорю Кобзеву пришло письмо от Вадима Такменёва, зам. генерального директора канала и ведущего шоу о кастинге нового сезона: на проекте по-прежнему ждут талантливых вокалистов.

– Возможность попасть на большую сцену есть у ребят из детдомов, приемных семей и школ-интернатов. Есть и новшество. Теперь принять участие в шоу могут и дети из многодетных семей, – говорит губернатор.