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Иркутянки выступили на шоу «Ты Супер!» на НТВ

Губернатор области поздравил их в своем Инстаграме.

<p>Фото с телеканала НТВ</p>

Фото с телеканала НТВ

– Надежда Ользонова @na_olzonova , Татьяна Кондратюкова @kondratukova_official , Юлия Ушакова @ushakovaru , – все девушки большие молодцы, бились до последнего.

После выступления Игорю Кобзеву пришло письмо от Вадима Такменёва, зам. генерального директора канала и ведущего шоу о кастинге нового сезона: на проекте по-прежнему ждут талантливых вокалистов.

– Возможность попасть на большую сцену есть у ребят из детдомов, приемных семей и школ-интернатов. Есть и новшество. Теперь принять участие в шоу могут и дети из многодетных семей, – говорит губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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