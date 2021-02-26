Farfetch заключил первое партнерство в России

Один из крупнейших в мире онлайн-маркетплейсов заключил партнерство с Bosco di Ciliegi (управляет, в частности, ГУМом), сообщает РБК со ссылкой на отчет компании.

Сотрудничество предполагает взаимный доступ к инфраструктуре обеих компаний. Farfetch за счет физической розницы партнера нарастит свое присутствие на российском рынке. Как считают представители компании Farfetch, Bosco di Ciliegi, в свою очередь, сможет значительно увеличить динамику онлайн-продаж собственного ассортимента, получив доступ к операционной платформе, сервисам и клиентской базе онлайн-гиганта.

Российским клиентам Farfetch партнерство с Bosco di Ciliegi дает возможность получать ускоренную доставку с уже включенными в конечную стоимость товаров пошлинами. Дальнейших подробностей сотрудничества компания не раскрыла.

Сначала партнерство будет распространяться на Россию и страны Таможенного союза, но основатель Farfetch Жозе Невеш сообщил РБК, что в будущем сотрудничество откроет для Bosco di Ciliegi возможность экспорта и компания сможет продавать товары во всех 190 странах присутствия люксового онлайн-ретейлера. По словам Невеша, компания длительное время ведет работу с Минпромторгом, ФНС, Минфином и другими ведомствами, а также с Российским экспортным центром, чтобы вывести на экспорт продукцию российских дизайнеров.

Работа с местными поставщиками позволяет компании максимально использовать преимущества децентрализованной системы — обеспечивать кратчайшие сроки доставки и оптимизировать конечную стоимость продукции для клиента, перечисляет глава Farfetch. С локальными компаниями онлайн-маркетплейс работает в основном по нескольким направлениям: сотрудничает с мультибрендовыми бутиками, заключает прямые контракты с брендами, предоставляет услугу fashion-консьержа, когда платформа помогает найти продукцию брендов, которая не представлена на сайте.