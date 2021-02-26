Новости

В Иркутске задержали грабителя ювелирного магазина

В Иркутске продавец ювелирного магазина сообщила полицейским о том, что неизвестный мужчина похитил золотое украшение.

Изучив видео с камер внутреннего наблюдения в торговых точках, сотрудники уголовного розыска выяснили приметы подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские идентифицировали личность мужчины на видео и задержали его. Им оказался 37-летний иркутянин, который сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленника, превысил 12 тысяч рублей.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании