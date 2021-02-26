В Иркутске задержали грабителя ювелирного магазина

В Иркутске продавец ювелирного магазина сообщила полицейским о том, что неизвестный мужчина похитил золотое украшение.

Изучив видео с камер внутреннего наблюдения в торговых точках, сотрудники уголовного розыска выяснили приметы подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские идентифицировали личность мужчины на видео и задержали его. Им оказался 37-летний иркутянин, который сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленника, превысил 12 тысяч рублей.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.