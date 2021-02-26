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Владельцы карт банка «Восточный» платежной системы «Мир» могут получить 10% кешбэка за покупки на Ozon

Клиенты банка «Восточный», оформившие дебетовую или кредитную карту банка на основе платежной системы «Мир», могут принять участие в акции «Мир, в котором все, что ты хочешь, – выгодно!», которую платежная система проводит совместно с интернет-гипермаркетом Ozon. Согласно условиям акции, клиенты, зарегистрировавшие свою карту «Мир» в программе лояльности платежной системы, могут с 15 февраля по 14 марта 2021 года совершать покупки на Ozon с кешбэком 10%.

Чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить следующее:

1.   Зарегистрировать карту «Мир» на сайте https://privetmir.ru/register или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк»;

2.  Оплатить зарегистрированной картой «Мир» любую покупку на сайте https://www.ozon.ru/ или в мобильном приложении Ozon;

3.   Получить 10% кешбэка за свои покупки.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте платежной системы «Мир».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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