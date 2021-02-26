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В Иркутске уборкой снега в городе полностью довольны только 10% горожанн

В Иркутске довольны полностью или в значительной степени уборкой только 10% горожан, скорее довольны 22% жителей города, 29% — скорее недовольны, совсем  недовольны  —  26%,  а затруднились ответить 13%. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В нем приняли участие 19000 респондентов из городов с численность населения от 500 тыс. человек, в том числе и 500 человек из Иркутска.

Похоже, жилищно-коммунальным службам Тюмени следует провести общероссийский мастер-класс по уборке снега: их работой абсолютно доволен каждый пятый житель города (19%), скорее довольны еще 45%. «В Тюмени хорошо убирают», — лаконично комментируют респонденты.

В Москве удовлетворенных уборкой снега 38%: 12% абсолютно довольны, каждый четвертый скорее доволен. «Дворники в моем дворе — молодцы!»; «Очень много сил тратится на уборку и расчищение снега в довольно трудный погодный период», — отдают должное усилиям сотрудников служб ЖКХ москвичи.

На последних строках рейтинга — Пенза, здесь абсолютно и скорее довольных всего 16%: «Пробки, мало тракторов на город!».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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