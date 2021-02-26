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Райффайзенбанк подключил к СБП сеть гипермаркетов формата DIY «ДоброСтрой»

Райффайзенбанк подключил к сервису СБП по приему платежей с помощью QR-кода федеральную сеть в сегменте строительного ритейла «ДоброСтрой» (ООО «Электротехническая компания»). Компания реализует товары для строительства, ремонта и декорирования квартиры и дома в Астрахани, Волжском, Липецке, Орле и Магнитогорске.

Благодаря реализации проекта «ДоброСтрой» сможет повысить скорость, удобство и безопасность обслуживания клиентов, а также снизить эквайринговую комиссию в 4 раза до 0,4%.

Проведение оплаты через Систему быстрых платежей позволяет предоставить клиентам удобный, практичный сервис, который гарантирует безопасность (отсутствие необходимости вводить пин-код) и прозрачность платежей.

Для оплаты покупок используется технология динамического QR-кода. Для того, чтобы оплатить покупку в розничной сети «ДоброСтрой», клиенту достаточно просто отсканировать QR-код на кассе. После этого в мобильном приложении банка, поддерживающем СБП, можно будет подтвердить оплату. Денежные средства поступят на счет магазина в течение 15 секунд. Уведомление о факте оплаты приходит на телефон покупателя в виде виртуального чека, а также на кассу продавца, после чего покупатель получает кассовый чек.

«СБП — это новые возможности в области платежных сервисов и для ритейла, и для покупателей. В нашем случае, внедрение СБП позволит максимально упростить для покупателей процесс оплаты и удешевить стоимость транзакций для компании», — рассказал Руслан Эсмурзиев, коммерческий директор ООО «Электротехническая компания».

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«Райффайзенбанк — один из ключевых участников Системы быстрых платежей. Мы в кратчайшие сроки интегрируем оплату по QR-коду для компаний из разных секторов экономики. За счет нашей глубокой экспертизы мы придумываем гибкие решения под конкретного клиента, — рассказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка. — Мы гордимся доверием со стороны компании „ДоброСтрой“ и уверены, что ее клиенты по достоинству оценят простой и удобный способ оплаты покупок».

Сейчас сервис оплаты по QR-коду доступен во всей сети «ДоброСтрой». В ближайшее время будет реализована функциональность оплаты по СБП на сайте компании.

Подключение бизнеса к СБП с помощью QR-кода позволяет значительно сократить транзакционные издержки на эквайринг, а также оптимизировать будущие расходы на оборудование торговых точек стационарными кассами и платежными терминалами. В зависимости от категории компании, комиссия за прием платежей составит от 0,4% до 0,7%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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