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Эксперты ГИМС рассказали об опасных местах на льду Байкала в эти выходные

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам рассказали о ледовой обстановке на озере Байкал. В выходные дни там отмечается увеличение числа отдыхающих.

– В районе поселка Большое Голоустное толщина льда у берега составляет 80 сантиметров, но на удалении лед значительно тоньше, – отмечает Денис Огнев, старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальской группы патрульной службы. – Опасность для туристов и любителей активного отдыха представляют трещины, скрываемые под толщей снега. Сейчас многие из них носят динамический характер, периодически наполняются водой. В феврале несколько человек получили травмы при падении во время катания на коньках.

Эксперт напоминает, байкальский лед имеет естественные неровности, поэтому надо быть осторожным. Кроме того, в опасных местах выставлены информационные знаки.

Толщина льда у мыса Большой Кадильный стремительно уменьшается из-за активизировавшихся подводных термальных источников. В некоторых местах толщина льда составляет менее 10 сантиметров. Становая трещина от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль побережья поселка Листвянка в сторону населенного пункта Бугульдейка динамична. Она расширяется в зависимости от погодных условий, местами достигая двух метров.

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В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 15 до 40 сантиметров, ледовый покров неравномерный, напитан талой водой. Процесс нарастания льда – в активной фазе. Кроме того, на льду наблюдаются многочисленные трещины, местами промоины и нерпичьи лунки, нехарактерные для этих мест. На излюбленном туристском маршруте выходного дня «Ангасолка-Слюдянка» местами на льду наблюдается вода, образовавшаяся в результате таяния снега.

В Ольхонском районе толщина льда в среднем составляет 70 сантиметров. Промоины у мысов Улирба, Шида, Улан-Хада с каждым днем увеличиваются в размерах в зависимости от погоды. Сейчас их максимальные размеры достигают 10х12 метров. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, имеет ширину до полуметра. В районе острова Огой трещина до полутора метров шириной.

Опасные места и трещины «обвешковываются», там выставляются информационные, запрещающие знаки и аншлаги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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