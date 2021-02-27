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Мертвых мужчин нашли пожарные в горящей кабине грузовика в Иркутске

ГУ МЧС России по региону сообщила, что в Иркутске сегодня ночью на улице Лермонтава у грузовика Volvo горела кабина – в ней нашли двух мертвых мужчин.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение об инциденте спасатели получили в 01:48, в 02:14 – возгорание площадью 2 квадрата ликвидировали.

Во время тушения в кабине транспорта нашли мужчину 1972 года рождения, который не обгорел, но был мертвым, а также мужчину, чья личность устанавливается.

Предварительная причина пожара – аварийная работа узлов и агрегаторов двигателя.

В новость внесена правка о том, что спасатели обнаружили не одного мертвого мужчину, а двух.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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