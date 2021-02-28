Кобзев попросил Собянина подарить Ангарску новые трамваи

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что попросил мэра Москвы Сергея Собянина подарить Ангарску новые трамваи.

«Встретился с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. Необходимо было обсудить несколько важных вопросов. Один из них – сложная ситуация с трамвайным парком в Ангарске. Средний возраст подвижного состава – 22 года. <…> Скоро у Ангарска юбилей. Рассказал Сергею Семеновичу о состоянии дел. Обсудили возможность выделить городу 15 трамваев. Это стало бы отличным подарком к празднику», – отметил глава региона.

Кобзев также сообщил, что люди неоднократно жаловались на состояние транспорта, в частности, во время Прямой линии и через соцсети.