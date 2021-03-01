В Сбербанке заключена первая сделка по покупке халяльных акций

Сбербанк заключил первую сделку по покупке халяльных акций. Первым клиентом, инвестировавшим в покупку sharia compliant ETF, стал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Биржевые паевые ETF-фонды, соответствующие нормам исламского финансирования, доступны в Сбере частным и институциональным клиентам. На сегодняшний день российские инвесторы могут вкладывать свои средства в пять наиболее значимых в мире индексов, которые торгуются на американских биржах: SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF, Wahed FTSE USA Shariah ETF, World Islamic UCITS ETF, Emerging Markets Islamic UCITS ETF, USA Islamic UCITS ETF.

Согласно нормам ислама, мусульманам запрещено использование долговых инструментов с доходностью (например, конвенциональные акции или облигации). Покупка ETF или акций, прошедших скрининг на предмет соответствия стандартам AAOIFI или IFSB, отвечает нормам исламского финансирования, так как доход инвестора формируется в соответствии с допустимой деятельностью компании при соблюдении определённых финансовых коэффициентов.

Центр партнёрского финансирования Сбера совместно с экспертами Sberinvest Middle East провёл скрининг на предмет соответствия нормам исламского финансирования акций российских компаний, торгующихся на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. В результате анализа выявлены 18 акций российских компаний, которые можно определить как халяльные.

Халяльные индексы — одни из самых устойчивых на международных биржах, поскольку входящие в фонды акции наименее подвержены спекуляциям, а их эмитенты ведут социально ответственный бизнес. Например, в составе индексов SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF и Wahed FTSE USA Shariah ETF находятся акции мировых технологических лидеров (Apple, Microsoft, Tesla), крупнейших фармацевтических и FMCG-компаний (Jonson&Jonson, Procter&Gamble, Abbot, Nestle, Novartis). Согласно методологии скрининга, акции вышеуказанных мировых лидеров не нарушают общепринятые стандарты, разработанные AAOIFI. Стоит также отметить, что динамика доходности sharia compliant ETF по сравнению с обычными индексами более стабильна за счёт используемых инструментов управления рисками и защиты от спекулятивной торговли.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

– Розничные и корпоративные инвесторы, придерживающиеся норм шариата, теперь могут с помощью Сбербанка покупать халяльные акции и БПИФы, которые по своей финансовой привлекательности не уступают привычным инвестиционным инструментам, а в некоторых моментах даже опережают их. Сбер продолжает совершенствовать своё продуктовое продолжение с учетом потребностей различных сегментов клиентов.