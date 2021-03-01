Россельхозбанк увеличивает процентную ставку по вкладу «Растущий доход»

В рамках акции «Весеннее предложение» Россельхозбанк повышает ставку по вкладу «Растущий доход» до 6,5% годовых. Предложение стартует 1 марта 2021 года.

Акция продлится до 30 апреля 2021 года включительно. В период действия специального предложения можно открыть вклад на срок полтора года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу - до 6,5% годовых в зависимости от периода нахождения средств во вкладе. Минимальная сумма вложений – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в офисе Россельхозбанка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

«Традиционно Россельхозбанк разрабатывает и запускает ряд специальных предложений с улучшенными условиями по различным продуктам, предлагая своим клиентам одни из лучших финансовых решений по рынку сберегательных инструментов. В первый день весны нашим клиентам представится отличная возможность открыть вклад «Растущий доход» с максимальной ставкой до 6,5% годовых», - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru