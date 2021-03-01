РУСАЛ вошел в ТОП-10 самых экологичных компаний России по версии Forbes

За последние годы «зеленая повестка» проделала внушительный путь — она влияет на таможенную и налоговую политики, инвесторы смотрят на ESG-рейтинги (environmental, social and governance) компаний не менее пристально, чем на отчеты о прибыли и убытках. В этом году Forbes впервые попытался проанализировать, какие из российских компаний делают для природы больше других. Издание изучило вред и пользу, которую приносят окружающей среде крупнейшие российские компании, и составило первый рейтинг экологической ответственности. В лонг-лист вошли 60 компаний с максимальными баллами по экологическим метрикам. В итоговом рейтинге 30 позиций, сообщается на официальном сайте Forbes.

Рейтинг основан на методологии, которую используют американская редакция Forbes и инвесткомпания Just Capital при составлении рейтинга Just 100, отражающего компании Соединенных Штатов с лучшими ESG-практиками. В рейтинге этого года тройка экологичных лидеров — Dell, IBM и Mastercard, в целом же первая тридцатка представлена IT-компаниями. Их деятельность в большинстве своем ограничена офисным пространством.

В России картина иная. Крупнейшие отечественные компании — промышленные гиганты и они обречены быть неэкологичными в соответствии с новой зеленой этикой. Поэтому эксперты Forbes сосредоточились на том, чтобы показать, кто тратит больше усилий на компенсацию вреда природе. При этом понимание экологичной компании не отличается от заложенного в рейтинг Just 100: она должна сокращать выбросы, рационально пользоваться природными ресурсами и внедрять инновационные практики и технологии.

РУСАЛ замкнул первую десятку с 52, 7 баллами. Ключевым источником энергии для заводов компании являются ГЭС — в 2019-м гидроэнергетика закрыла 98,3% потребности в энергии. Это помогает UC Rusal производить алюминий под брендом ALLOW с низким «углеродным следом», сообщает Forbes. Эксперты отметили также планомерную работу над сокращением выбросов. Модернизация производства ведется в РУСАЛе по инициативе основателя компании Олега Дерипаска более 10 лет.

Особенное внимание уделяется заводам, построенным во времена социализма. Введение в эксплуатацию «сухих» газоочисток, внедрение технологии «ЭкоСодерберг» позволяет снижать объем валовых выбросов в опережающем темпе. В конце прошлого года за разработку системы «сухой» газоочистки РУСАЛ получил премию Вернадского в номинации "Инновационные экологически эффективные технологии в промышленности и энергетике". Новые заводы РУСАЛа, например, Богучанский и Тайшетский, построены с использованием передовых технологий, что сводит негативное влияние на окружающую среду практически к нулю.

Первое место в экологическом рейтинге Forbes с итоговым баллом 60,9 досталось российскому подразделению корпорации Mars, заводы которого эксперты посчитали самыми чистыми в России. Далее следуют Сбербанк, X5 Retail Group, Splat , «Росатом», «Алроса», Polymetal, «Сибур» и «Россети».