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Лже-банкиры обманули жителей Братска на три миллиона рублей

Только за февраль лже-банкирам удалось обмануть шестнадцать жителей Братска и Братского района. За счёт этого доход злоумышленников превысил три миллиона рублей.

Так, 60-летний житель Братска мужчина обратился в полицию после того, как обнаружил, что переведённые им на так называемый "безопасный счёт" деньги бесследно пропали. Братчанин пояснил оперативникам, что два дня подряд получал звонки от «представителей банка», которые сообщали, что с его счёта посторонние лица пытались украсть деньги. В первый раз ему было предложено заблокировать карту, для чего потребовалось назвать номер карты и секретный код с её оборотной стороны. На другой день, снова женский голос, настоял на снятии всей суммы и немедленном переводе денег на «резервный счёт», чтобы их не похитили преступники. Поддавшись уговорам, потерпевший отправил по указанным реквизитам более ста тысяч рублей.

Полиция предупреждает, что подобного вида звонки совершают только злоумышленники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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