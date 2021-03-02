Анджелина Джоли продала картину Черчилля за 11,5 млн долларов

Он написал ее в 1943 году после встречи антигитлеровской коалиции в Касабланке, сообщает РБК.

Черчилль начал рисовать уже в зрелом возрасте, примерно в 40 лет, но успел написать за свою жизнь более 500 работ. На прошедшем 1 марта аукционе Christie's также были проданы его картины «Сцена в Марракеше» ($2,6 млн, £1,9 млн) и «Кладбище Святого Павла» ($1,5 млн, £1,1 млн). Обе цены продажи более чем в три раза превышали оценки.

В конце января этого года за рекордную стоимость на аукционе Sotheby's была продана картина «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли. Она ушла с молотка за $92,2 млн. Картина стала самой дорогой работой художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе, и самой ценной работой старых мастеров (так называют выдающихся художников Западной Европы, работавших до начала XVIII столетия), проданных на Sotheby's.