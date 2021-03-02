Рост глобального рынка акций под угрозой?

Рост глобального рынка акций с конца октября обусловлен так называемым “reflation trade”. Однако потенциальное ускорение инфляции сопровождается ростом доходностей облигаций, отмечают аналитики Альфа-Банка.

– На прошлой неделе на мировых рынках долга доходности 10-летних КО США побили годовой максимум 1,6%. Рост доходностей облигаций по всему миру (Великобритания, Германия и США) вызван ожиданиями более сильного роста и ускорения инфляции на фоне принятия пакета бюджетных стимулов объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Д. Байденом. В минувшие выходные Нижняя палата Конгресса США одобрила пакет в полном объеме. Теперь ожидается голосование в Сенате через механизм бюджетного маневра, который предусматривает одобрение пакета простым большинством голосов; после этого, в середине марта,законопроект должен поступить на подпись президенту.

По мнению аналитиков, инвесторы, несмотря на мягкую риторику представителей ФРС на прошлой неделе, опасаются, что большой объем ожидаемой ликвидности в сочетании с мягкой бюджетной политикой, могут спровоцировать ускорение инфляции и, как следствие, ужесточение монетарной политики.

– Конъюнктура высоких процентных ставок может поставить под угрозу доминирующую роль рынка акций, так как облигации считаются менее рискованным активом. С другой стороны, привлекательность reflation trade сохраняется, – подчеркивают эксперты Альфа-Банка. – Мы считаем, что в ближайшие месяцы акции циклических и недооцененных компаний будут пользоваться повышенным спросом на фоне принятия пакета бюджетных стимулов, вакцинации и восстановления мировой экономики в результате смягчения карантинных мер. Акции роста, в том числе акции технологических компаний будут отставать от рынка.