Почти миллиард рублей направил РУСАЛ на благотворительность в Братске в 2020 году

Рекордные 923 миллиона рублей направила компания РУСАЛ в Братске на благотворительность в 2020 году. Об этом рассказал сегодня управляющий директор БРАЗа Евгений Зенкин на встрече с представителями Законодательного собрания Иркутской области. В ходе рабочего визита группа парламентариев посетила градообразующие предприятия, в том числе и Братский алюминиевый завод.

Большая часть средств израсходована на антиковидные мероприятия – гобеспечение городских медучрежений средствами индивидуальной защиты Так, строительство и оснащение медицинского центра по лечению внебольничной пневмонии обошлось в 405 миллионов. Напомним, Центр возведен на улице Курчатова за рекордные полгода, открылся в конце ноября. На церемонии присутствовал промышленник Олег Дерипаска, которому принадлежит идея появления таких учреждений в семи городах России.

Кроме того, благотворительные средства РУСАЛа пошли на выполнение обязательств в рамках социально-экономического партнёрства с городом - отдых детей в санаториях, благоустройство парка Металлургов и других городских объектов.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.