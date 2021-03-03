Представители Заксобрания Иркутской области оценили экологическую модернизацию БрАЗа

Делегация депутатов областного парламента посетила Братский алюминиевый завод в ходе рабочей поездки в северную столицу региона, сообщают в пресс-службе БрАЗа.

Главная цель визита – увидеть своими глазами, как идет выполнение мероприятий, предусмотренных федеральной экологической программой «Чистый воздух». Гостями предприятия стали также мэр Братска и председатель городской Думы.

Экскурсию провел управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. Он рассказал о шагах, которые предпринимает РУСАЛ для снижения нагрузки на окружающую среду. Так, продолжается внедрение технологии «ЭкоСодерберг», системы автоматизированной подачи сырья (АПС) в корпусах электролиза, строительство "сухих" газоочистных установок, переход на гибридный пек РУТГЕРС в подштырьевой анодной массе.

– Программа профинансирована на 100 процентов, по снижению валовых выбросов мы даже опережаем предварительные расчёты. К 2025 году мы снизим объем вредных выбросов в атмосферу на 20% процентов. И ни при каких условиях, будь это экономический кризис, санкционные ограничения, пандемийные ограничения, мы никогда не снижали темпов экологической модернизации. Тема экологии для нас главная, - рассказывает управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

После обязательного инструктажа по технике безопасности гости побывали в электролизном цехе.

– Мы находимся в Братске, где вопросы экологии и чистого воздуха стоят очень остро. И не могли упустить шанс своими глазами увидеть, убедиться, как идет экологическая модернизация на БрАЗе. Мне раньше приходилось бывать на алюминиевых заводах. Но сегодня я приятно удивился. Радует, что финансирование экологических программ здесь в приоритете, а значит мы получим ожидаемый ощутимый эффект, – комментирует председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников.

Программа экологической модернизации начата на БрАЗе по инициативе основателя компании Олега Дерипаска задолго до того, как завод стал участником федеральной программы «Чистый воздух».

- Братский алюминиевый завод – один из флагманов российской промышленности, участник экологической программы «Чистый воздух». Сегодня мы вместе с депутатами Законодательного собрания ознакомились с ходом экологической модернизации, посмотрели уровень производственных процессов. «Единогласное мнение - все запланированные программы на БрАЗе финансируются и выполняются в полном объеме», – говорит мэр Братска Сергей Серебренников.

В процессе общения с парламентариями Евгений Зенкин рассказал также о социально-экономическом партнёрстве с администрацией Братска. И впервые назвал сумму, направленную РУСАЛом в 2020 году на благотворительность – это более 923 миллионов рублей. Большая часть средств израсходована на антиковидные мероприятия. Так, строительство и оснащение медицинского центра по лечению внебольничной пневмонии обошлось в 405 миллионов. Напомним, центр возведен на улице Курчатова за рекордные полгода.